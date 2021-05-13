Экс-боец UFC Сосновский получил 8,5 года тюрьмы за похищение человека

Бывший российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дмитрий Сосновский осуждён на восемь с половиной лет тюрьмы за похищение бизнесмена в Москве и вымогательство у него денег.

Как сообщает РИА Новости, такой приговор вынес Никулинский районный суд Москвы.

При этом подельники Сосновского Руслан Маматкулов, Андрей Козлов, Ильдар Салахотдинов и Александр Гладков осуждены на сроки от четырёх до девяти с половиной лет.

В октябре 2019 года спортсмен и его приятели похитили человека в Москве. Они угрожали бизнесмену и избивали его. При этом похитители требовали, чтобы он простил их общему знакомому долг в размере 400 тыс. рублей.

На счету Сосновского 11 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что задержан мужчина, который избил медиадиректора «Спартака».