«Наполи» разгромил «Удинезе» и поднялся на второе место в Серии А

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Неаполитанский «Наполи» одержал разгромную победу над «Удинезе» в матче 36-го тура итальянской Серии А.
«Наполи» разгромил «Удинезе» и поднялся на второе место в Серии А
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Петра Зелински, Фабиана РУиса, Ирвина Лосано, Джованни ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье.

«Удинезе» ответил голом Стефано Окака.

«Наполи» набрал 73 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив «Аталанту» и «Милан», у которых ещё есть матч в запасе. «Удинезе» с 40 очками — на 12-м месте.

Ранее Джанлуиджи Буффон сообщил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона.

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