Касаткина уступила Пегуле на старте турнира WTA в Риме

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Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Касаткина уступила Пегуле на старте турнира WTA в Риме
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 5:7, 3:6.

В следующем раунде Пегула сыграет со второй сеяной — японкой Наоми Осакой.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов проиграл Федерико Дельбонису в первом круге турнира ATP в Риме.

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