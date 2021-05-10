Касаткина уступила Пегуле на старте турнира WTA в Риме
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
- © AFP7/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 5:7, 3:6.
В следующем раунде Пегула сыграет со второй сеяной — японкой Наоми Осакой.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов проиграл Федерико Дельбонису в первом круге турнира ATP в Риме.
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