Капризов и Шестёркин вошли в число претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список из четырёх игроков, которые, по мнению обозревателей, могут претендовать на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку регулярного сезона НХЛ.

Журналисты полагают, что за награду поборются нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон и вратарь «Каролина Харрикейнз» Алекс Неделькович.

Капризов в нынешнем сезоне провёл 54 матча, набрав 51 (27 + 24) очко. На счету Шестёркина 16 побед в 35 матчах с двумя играми на «ноль» и средним процентом отражённых бросков 91,6%. Робертсон отыграл 50 поединков и набрал 43 (16 + 27) очка. У Недельковича 15 побед в 23 матчах, три шатаута и 93,2% отражённых бросков в среднем за игру.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 20 мая (мск).

Ранее шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго».