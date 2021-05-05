Теннисистка Павлюченкова призналась, что думала о завершении карьеры

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

«В начале этого года у меня был непростой момент, потому что я привыкла, что всегда самая молодая в туре и у меня всё впереди. Я стабильно выигрывала матчи. Может быть, не попадала в топ-10, но у меня было ощущение, что я смогу. А потом внезапно у меня появилось ощущение, что, может быть, мне уже не место в туре. Возможно, пора уходить. Я была немного потерянной. Коронавирусные времена были непростыми. Все работают очень упорно. Я чувствовала, что каждая теннисистка хорошо играет в туре. Я не знала, способна ли обыгрывать девочек из топ-20, из топ-10. Появляются сомнения в себе, сомнения в своей работе. Но нельзя останавливаться, надо двигаться дальше. Когда ты всё делаешь правильно, время расставит всё по своим местам. Я рада, что на этой неделе снова обыграла соперниц из топ-20 и топ-10», — цитирует Павлюченкову Twitter WTA Insider.

В матче третьего круга россиянка обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 7:5, 6:7 (8:10), 6:3.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова победила Брэйди и вышла в четвёртый круг турнира WTA в Мадриде.