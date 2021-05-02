Дзюба вышел на чистое первое место по «гол + пас» в текущем сезоне РПЛ

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел в единоличные лидеры по количеству результативных действий в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба вышел на чистое первое место по «гол + пас» в текущем сезоне РПЛ
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

В первом тайме матча 28-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» Дзюба забил свой 15-й мяч в РПЛ в нынешнем сезоне.

На счету Дзюбы ещё пять результативных передач. Таким образом, он набрал уже 20 очков по системе «гол + пас» и обогнал хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа, на счету которого 19 результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Зенит» громит «Локомотив» после первого тайма матча 28-го тура РПЛ.

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