Дзюба вышел на чистое первое место по «гол + пас» в текущем сезоне РПЛ
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В первом тайме матча 28-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» Дзюба забил свой 15-й мяч в РПЛ в нынешнем сезоне.
На счету Дзюбы ещё пять результативных передач. Таким образом, он набрал уже 20 очков по системе «гол + пас» и обогнал хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа, на счету которого 19 результативных действий.
Ранее сообщалось, что «Зенит» громит «Локомотив» после первого тайма матча 28-го тура РПЛ.