Российский пилот «Формулы-1» Мазепин наказан штрафным баллом на Гран-при Португалии

Российский гонщик Haas Никита Мазепин получил штрафной балл на этапе Гран-при «Формулы-1» в Португалии.

Об этом сообщает пресс-служба FIA. По ходу гонки россиянин проигнорировал синие флаги, не пропустив лидирующего в гонке Серхио Переса из Red Bull. За это Мазепину выписали пятисекундный штраф. Также было принято решение выписать ему и штрафной балл. По итогу гонки в Портимане Никита Мазепин финишировал на 19-й позиции.

После трёх этапов чемпионата мира у Мазепина ни одного набранного очка.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин занял 19-е место.