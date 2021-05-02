Российский пилот «Формулы-1» Мазепин наказан штрафным баллом на Гран-при Португалии
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба FIA. По ходу гонки россиянин проигнорировал синие флаги, не пропустив лидирующего в гонке Серхио Переса из Red Bull. За это Мазепину выписали пятисекундный штраф. Также было принято решение выписать ему и штрафной балл. По итогу гонки в Портимане Никита Мазепин финишировал на 19-й позиции.
После трёх этапов чемпионата мира у Мазепина ни одного набранного очка.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин занял 19-е место.