Футболист «Зенита» Вендел получил травму в начале матча с «Локомотивом»
Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел получил травму в первом тайме матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
- © РИА Новости / Алексей Даничев
Бразилец получил повреждение на 12-й минуте, неудачно приземлившись на ногу. После этого он был заменён на Себастьяна Дриусси.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Дзюба вывел «Зенит» вперёд в матче с «Локомотивом».
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