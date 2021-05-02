Футболист «Зенита» Вендел получил травму в начале матча с «Локомотивом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел получил травму в первом тайме матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

Бразилец получил повреждение на 12-й минуте, неудачно приземлившись на ногу. После этого он был заменён на Себастьяна Дриусси.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Дзюба вывел «Зенит» вперёд в матче с «Локомотивом».