Боярский: «Зенит» разгромит «Локомотив» и станет чемпионом России

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Российский актёр Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив».
Боярский: «Зенит» разгромит «Локомотив» и станет чемпионом России
  • РИА Новости

«Мне кажется, уже понятно, что «Зенит» — чемпион, и ничто этому не помешает. В воскресенье «Зенит» разгромит «Локомотив» и станет в третий раз чемпионом России», — цитирует Боярского «Матч ТВ».

По мнению актёра, в предстоящей встрече у «Локомотива» не такая серьёзная мотивация, как у «Зенита».

«Никаких сомнений, что «Зенит» победит «Локомотив». Тренеры подготовят команду как надо к этому матчу. Азмун, Дзюба, вратари — все на месте, ребята в хорошей форме. Молодёжь потрясающая — Круговой, Мостовой. Всё то, что нужно. Так что победим», — сказал он.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заказал чемпионский банкет после матча с «Локомотивом».

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