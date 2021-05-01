Экс-тренер ЦСКА Костылёв признался, что не понимает назначение Олича

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылёв поделился мнением по поводу назначения на пост главного тренера Ивицы Олича.

«Не понимаю, что происходит в ЦСКА. Как можно на финише увольнять тренера? Олич, может, и толковый, но начинающий. Провалит концовку, что из него дальше получится? Приехал, а тут мешанина, не понимает, что творится. Беда», — приводит слова Костылёва «Матч ТВ».

Он также выразил мнение, что сейчас в клуб пришли люди, которые не разбираются в спорте.

После 27 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков.

Ранее журналист Василий Уткин поддержал информационный бойкот ЦСКА.