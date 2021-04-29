Базаревич — о жеребьёвке Евробаскета-2022: опасаться надо всех

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд 2022 года.
Базаревич — о жеребьёвке Евробаскета-2022: опасаться надо всех
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Довольно необычно обо всём этом разговаривать сейчас, когда до Евробаскета ещё более года. А с учётом того, что сейчас у нас есть совершенно другая главная задача — отобраться на Олимпийские игры, все эти результаты жеребьёвки принимают немного абстрактный вид. О группе могу сказать, что в европейском баскетболе слабых команд сейчас нет, а сильные на бумаге будут сильно зависеть от того, кто приедет. Суперфаворитов уже не осталось, хотя те же испанцы на протяжении многих последних лет ими были», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Он отметил, что в целом сложно судить о силе группы, в которую попала сборная России.

«Опять же, на бумаге — видны шестёрки послабее. А как будет в реальности, очень трудно сейчас издалека оценить. Опасаться надо всех. Ни одна команда сейчас не может выйти и сказать: «Ну, этих сейчас укатаем». Чуть где-то расслабиться — и всё», — добавил специалист.

Сборная России попала в группу A, в которой её соперниками станут команды Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии. Матчи группового этапа пройдут в грузинском Тбилиси.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка группового этапа Евробаскета-2022.

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