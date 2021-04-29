Базаревич — о жеребьёвке Евробаскета-2022: опасаться надо всех

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд 2022 года.

«Довольно необычно обо всём этом разговаривать сейчас, когда до Евробаскета ещё более года. А с учётом того, что сейчас у нас есть совершенно другая главная задача — отобраться на Олимпийские игры, все эти результаты жеребьёвки принимают немного абстрактный вид. О группе могу сказать, что в европейском баскетболе слабых команд сейчас нет, а сильные на бумаге будут сильно зависеть от того, кто приедет. Суперфаворитов уже не осталось, хотя те же испанцы на протяжении многих последних лет ими были», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Он отметил, что в целом сложно судить о силе группы, в которую попала сборная России.

«Опять же, на бумаге — видны шестёрки послабее. А как будет в реальности, очень трудно сейчас издалека оценить. Опасаться надо всех. Ни одна команда сейчас не может выйти и сказать: «Ну, этих сейчас укатаем». Чуть где-то расслабиться — и всё», — добавил специалист.

Сборная России попала в группу A, в которой её соперниками станут команды Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии. Матчи группового этапа пройдут в грузинском Тбилиси.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка группового этапа Евробаскета-2022.