Базаревич — о жеребьёвке Евробаскета-2022: опасаться надо всех
- РИА Новости
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«Довольно необычно обо всём этом разговаривать сейчас, когда до Евробаскета ещё более года. А с учётом того, что сейчас у нас есть совершенно другая главная задача — отобраться на Олимпийские игры, все эти результаты жеребьёвки принимают немного абстрактный вид. О группе могу сказать, что в европейском баскетболе слабых команд сейчас нет, а сильные на бумаге будут сильно зависеть от того, кто приедет. Суперфаворитов уже не осталось, хотя те же испанцы на протяжении многих последних лет ими были», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Он отметил, что в целом сложно судить о силе группы, в которую попала сборная России.
«Опять же, на бумаге — видны шестёрки послабее. А как будет в реальности, очень трудно сейчас издалека оценить. Опасаться надо всех. Ни одна команда сейчас не может выйти и сказать: «Ну, этих сейчас укатаем». Чуть где-то расслабиться — и всё», — добавил специалист.
Сборная России попала в группу A, в которой её соперниками станут команды Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии. Матчи группового этапа пройдут в грузинском Тбилиси.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка группового этапа Евробаскета-2022.