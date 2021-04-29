Агент Тиля прокомментировал новость о возвращении полузащитника в «Спартак»

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Агент полузащитника «Фрайбурга» Гуса Тиля Фулько ван Куперен отреагировал на новость о возможном возвращении своего клиента в московский «Спартак».
Агент Тиля прокомментировал новость о возвращении полузащитника в «Спартак»
  • © ФК «Спартак»

«Информации о возращении Гуса Тиля в «Спартак» нет. Да, в московском клубе, скорее всего, поменяется главный тренер, но будущее Тиля остаётся неизвестным. Нужно немного подождать и посмотреть, что делать дальше», — цитирует ван Куперена Sport24.

Напомним, что Тиль перешёл в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» летом 2019 года за €16 млн. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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