«Манчестер Сити» в большинстве победил ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
ПСЖ забил первым. На 15-й минуте отличился Маркиньос.
«Манчестер Сити» ответил голами Кевина де Брёйне и Рияда Мареза, забивших на 64-й и 71-й минутах.
Хозяева поля доигрывали матч вдесятером после удаления Идриссы Гейе, получившего прямую красную карточку.
Ответная игра пройдёт в Манчестере 4 мая.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала ЛЧ.