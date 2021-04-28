«Манчестер Сити» в большинстве победил ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

ПСЖ забил первым. На 15-й минуте отличился Маркиньос.

«Манчестер Сити» ответил голами Кевина де Брёйне и Рияда Мареза, забивших на 64-й и 71-й минутах.

Хозяева поля доигрывали матч вдесятером после удаления Идриссы Гейе, получившего прямую красную карточку.

Ответная игра пройдёт в Манчестере 4 мая.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала ЛЧ.