ПСЖ и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала ЛЧ

Французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити» огласили стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже в составе ПСЖ выйдут Кейлор Навас, Алессандро Флоренци, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Митчел Баккер, Леандро Паредес, Идрисса Гейе, Анхель ди Мария, Марко Верратти, Неймар, Килиан Мбаппе.

В стартовый состав «Манчестер Сити» вошли Эдерсон, Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Рубен Диаш, Жуан Канселу, Бернарду Силва, Родри, Илкай Гюндоган, Кевин де Брёйне, Рияд Марез, Фил Фоден.

Матч состоится 28 апреля. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Марсело рискует пропустить матч ЛЧ с «Челси» из-за занятости на выборах.