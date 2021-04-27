«Спартак» вновь подшутил над ЦСКА

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«Спартак» после матча 27-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА продолжает подшучивать над соперником в социальных сетях.
«Спартак» вновь подшутил над ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Пресс-служба московского клуба на официальной странице в Twitter опубликовала видео эпизода, в котором нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокинул мяч между ног защитнику ЦСКА Георгию Щенникову, в котором на фоне играет песня со словами «Просто здравствуй! Просто… как дела?».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Автором единственного мяча в игре стал Ларссон.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА обменялись колкостями в соцсетях после дерби.

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