Сёмин: мы берём иностранных тренеров без опыта, а наших ребят совсем не жалуем

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Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о тренерах Российской премьер-лиги.
Сёмин: мы берём иностранных тренеров без опыта, а наших ребят совсем не жалуем
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Не называя фамилий… Мы берём иностранных тренеров без опыта, а наших ребят совсем не жалуем. Надо давать им команду и доверять», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

По мнению тренера, иностранцам очень сильно помогают в прессе.

«Даже после плохих матчей можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают — Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять», — сказал он.

Напомним, что летом 2020 года Сёмина на посту главного тренера «Локомотива» сменил сербский специалист Марко Николич.

Ранее Олич высказался о причинах трёх подряд поражений ЦСКА.

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