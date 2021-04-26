Третьяк считает, что Овечкина неправильно используют в сборной России

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что в национальной команде неправильно используют нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Третьяк считает, что Овечкина неправильно используют в сборной России
  • Reuters

«Почему за океаном Овечкин забивает больше, чем в сборной? Потому что тренеры не всегда правильно его используют. В НХЛ Овечкин не тащит шайбу от своих ворот, он действует в завершающей фазе. Ему надо выкладывать передачи, чтобы он пушечным броском вгонял шайбу в ворота. Саша способен пробить любого вратаря. Он знает, где находиться, он чувствует отскоки. О чём говорить, если в Сочи Овечкин и Малкин забили по одному разу? Это в том числе и показатель работы тренеров. Когда Александр в следующий раз приедет в сборную, наставники должны серьёзно подумать над его партнёрами. И, разумеется, вопрос размеров площадок. В НХЛ они уже, другой угол обстрела. Овечкин привык именно к такому», — цитирует слова Третьяка РБК

Ранее Третьяк выразил мнение, что жёсткий потолок зарплат повлиял на уровень КХЛ.

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