«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по эпизоду с падением Комличенко в матче с «Химками»

Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) за разъяснением по двум эпизодам домашнего матча с ФК «Химки» (0:1).

«Мы официально обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить два эпизода матча с футбольным клубом «Химки», которые случились в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах. В обоих случаях это фолы на Николае Комличенко, за которые главный судья должен был назначать пенальти. У нас вызывает вопросы то, почему арбитр Евгений Кукуляк никак на отреагировал на фолы, хотя хорошо видел моменты, находясь в удобной позиции. Неясно, почему в эти ситуации не вмешался VAR. Надеемся на адекватную оценку ЭСК работы судейской бригады Евгения Кукуляка», — заявил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров официальному сайту клуба.

Ранее Комличенко высказался о неназначенном пенальти в ворота «Химок».