«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по эпизоду с падением Комличенко в матче с «Химками»

Короткая ссылка
Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) за разъяснением по двум эпизодам домашнего матча с ФК «Химки» (0:1).
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по эпизоду с падением Комличенко в матче с «Химками»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Мы официально обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить два эпизода матча с футбольным клубом «Химки», которые случились в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах. В обоих случаях это фолы на Николае Комличенко, за которые главный судья должен был назначать пенальти. У нас вызывает вопросы то, почему арбитр Евгений Кукуляк никак на отреагировал на фолы, хотя хорошо видел моменты, находясь в удобной позиции. Неясно, почему в эти ситуации не вмешался VAR. Надеемся на адекватную оценку ЭСК работы судейской бригады Евгения Кукуляка», — заявил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров официальному сайту клуба.

Ранее Комличенко высказался о неназначенном пенальти в ворота «Химок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить