Ретивых высказался о переходе итальянского лыжника Пеллегрино в сборную России

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Российский лыжник Глеб Ретивых высказался о переходе итальянца Федерико Пеллегрино в сборную России по лыжным гонкам.
Ретивых высказался о переходе итальянского лыжника Пеллегрино в сборную России
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Информация о том, что итальянцы Пеллегрино и де Фабиани будут тренироваться в одной группе с нами, вызывает лишь положительные эмоции. Могу также сказать, что с этими ребятами у нас и раньше было много совместных тренировок. Они отличные лыжники. Очень здорово, что рядом теперь будут тренироваться два ведущих спортсмена из другой страны, лыжники мирового уровня. Мы будем вместе с ними проходить сборы, но если они пришли в нашу команду, то в ней будут действовать правила нашего тренера», — приводит слова Ретивых ТАСС.

21 апреля Федерация лыжных гонок России объявила, что чемпион мира по лыжным гонкам Федерико Пеллегрино, а также призёр мирового первенства Франческо де Фабиани будут тренироваться с российской сборной в группе Маркуса Крамера.

Ранее был утверждён состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2021/22.

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