Чемпион АСА Джонсон: никакие деньги не заставят Нурмагомедова возобновить карьеру

Короткая ссылка
Американский чемпион промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжёлом весе Тони Джонсон высказался о решении обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
Чемпион АСА Джонсон: никакие деньги не заставят Нурмагомедова возобновить карьеру
  • © Chris Unger
  • Gettyimages.ru

«Я не скажу, что очень удивился, когда он решил уйти. Всё-таки он остался без отца и тренера, после такого очень трудно продолжать. Но орлы не плачут, правда? Я могу его понять, потому что прошёл через подобное: я потерял младшего брата. Ему было всего 17 лет. Хабиб лишился отца, а я — брата. Мы оба потеряли близких людей, я могу понять его боль. Кроме того, он дал обещание своей матери. Хабиб — человек слова. И если он сказал, что больше не дерётся, то он действительно больше не дерётся. Никакие деньги не заставят его вернуться. История Хабиба точно не про деньги. Он держит слово, я уважаю его за это», — приводит слова Джонсона «Газета.Ru».

Последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года против американца Джастина Гэтжи. Россиянин победил во втором раунде удушающим приёмом. После окончания поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов обратился к своему тренеру Мендесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить