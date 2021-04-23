Чемпион АСА Джонсон: никакие деньги не заставят Нурмагомедова возобновить карьеру

Американский чемпион промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжёлом весе Тони Джонсон высказался о решении обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Я не скажу, что очень удивился, когда он решил уйти. Всё-таки он остался без отца и тренера, после такого очень трудно продолжать. Но орлы не плачут, правда? Я могу его понять, потому что прошёл через подобное: я потерял младшего брата. Ему было всего 17 лет. Хабиб лишился отца, а я — брата. Мы оба потеряли близких людей, я могу понять его боль. Кроме того, он дал обещание своей матери. Хабиб — человек слова. И если он сказал, что больше не дерётся, то он действительно больше не дерётся. Никакие деньги не заставят его вернуться. История Хабиба точно не про деньги. Он держит слово, я уважаю его за это», — приводит слова Джонсона «Газета.Ru».

Последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года против американца Джастина Гэтжи. Россиянин победил во втором раунде удушающим приёмом. После окончания поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов обратился к своему тренеру Мендесу.