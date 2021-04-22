Сигурдссон пропустит дерби «Спартак» — ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отказать московскому ЦСКА в удовлетворении заявления об отмене предупреждения полузащитнику Арнору Сигурдссону, полученному в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

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«Данное решение принято в связи с заключением экспертно-судейской комиссии. Они постановили, что решение принято правильно», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат». Таким образом, Сигурдссон пропустит матч 27-го тура РПЛ со «Спартаком». Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 16:30. Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет дерби «Спартак» — ЦСКА.