Кукуян назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА

Назначен главный арбитр матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА.

На матч «Локомотив» — ЦСКА назначены: главный арбитр — Павел Кукуян; ассистенты арбитра — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашков; резервный арбитр — Владимир Москалёв; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Александр Колобаев.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 25 апреля. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет дерби «Спартак» — ЦСКА.