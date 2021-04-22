Кукуян назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА

Короткая ссылка
Назначен главный арбитр матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА.
Кукуян назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

На матч «Локомотив» — ЦСКА назначены: главный арбитр — Павел Кукуян; ассистенты арбитра — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашков; резервный арбитр — Владимир Москалёв; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Александр Колобаев.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 25 апреля. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет дерби «Спартак» — ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить