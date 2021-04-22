Соболев: думаю, мой переход в ЦСКА невозможен

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился воспоминаниями о начале футбольной карьеры.
Соболев: думаю, мой переход в ЦСКА невозможен
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В ЦСКА, «Локомотиве», «Анжи» слышал стандартное: «Ты молодец, хорошо работаешь, будем за тобой следить». Обещали перезвонить, но каждый раз глухо. Последний шанс был в Томске. Если бы не подписал и там, остался бы уже в барнаульском «Динамо», — цитирует Соболева Sport24.

Нападающий также признался, что не представляет переход в московский ЦСКА в будущем.

«Думаю, мой переход в ЦСКА невозможен», — сказал он.

25 апреля состоится матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет дерби «Спартак» — ЦСКА.

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