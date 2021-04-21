ACA изменила главный поединок турнира ACA 123 в Москве
- РИА Новости
«Пятираундовый поединок в полусреднем весе между российским бойцом Андреем Кошкиным и украинцем Александром Бутенко станет мейн-ивентом московского турнира», — говорится в сообщении.
Изначально планировалось, что главным событием турнира станет бой представителя Казахстана Георгия Кичигина и бразильца Элиаса Сильверио.
Турнир ACA 123 состоится 28 мая в Москве на «ЦСКА Арене».
Ранее сообщалось, что Гасанов победил Дипчикова и стал временным чемпионом ACA в среднем весе.