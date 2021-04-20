Косторная высказалась о возвращении к Тутберидзе

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своём уходе из группы известного тренера Этери Тутберидзе летом 2020 года.

«Собственно говоря, кроме своих «я хочу», наверное, и проблем особо не было. То, что было, то было. После возвращения тренеры мне сказали: «Ну всё, идём работать дальше», — заявила Косторная в интервью Первому каналу.

17-летняя фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе перед началом прошлого сезона и перешла в академию Евгения Плющенко. Однако чемпионка Европы — 2020 не сумела выиграть ни одного старта под руководством нового тренера и вернулась обратно.