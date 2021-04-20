Косторная высказалась о возвращении к Тутберидзе

Короткая ссылка
Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своём уходе из группы известного тренера Этери Тутберидзе летом 2020 года.
Косторная высказалась о возвращении к Тутберидзе
  • РИА Новости

«Собственно говоря, кроме своих «я хочу», наверное, и проблем особо не было. То, что было, то было. После возвращения тренеры мне сказали: «Ну всё, идём работать дальше», — заявила Косторная в интервью Первому каналу.

17-летняя фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе перед началом прошлого сезона и перешла в академию Евгения Плющенко. Однако чемпионка Европы — 2020 не сумела выиграть ни одного старта под руководством нового тренера и вернулась обратно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить