Циципас возглавил чемпионскую гонку ATP, Рублёв — второй

Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на второе место в обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На первую позицию в чемпионской гонке ATP поднялся греческий теннисист Стефанос Циципас.

В топ-6 гонки также входят россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев.

Ранее сообщалось, что Рублёв обошёл Федерера в рейтинге ATP.