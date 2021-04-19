Циципас возглавил чемпионскую гонку ATP, Рублёв — второй

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Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на второе место в обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Циципас возглавил чемпионскую гонку ATP, Рублёв — второй
  • © REUTERS/Eric Gaillard

На первую позицию в чемпионской гонке ATP поднялся греческий теннисист Стефанос Циципас.

В топ-6 гонки также входят россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев.

Ранее сообщалось, что Рублёв обошёл Федерера в рейтинге ATP.

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