«Спартак» на своём поле разгромно проиграл «Уфе» в 26-м туре РПЛ

Московский «Спартак» потерпел крупное поражение от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу гостей — 3:0.

На 45-й минуте в составе башкирской команды отличился Владислав Камилов, на 48-й забил Филип Мрзляк, а на 87-й уфимцы получили право пробить пенальти — Александр Максименко отбил удар Камилова, но Владислав добил мяч в сетку ворот, оформив дубль.

На 79-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Самуэля Жиго.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Самуэль Жиго пропустит матч с ЦСКА.