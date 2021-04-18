«Спартак» на своём поле разгромно проиграл «Уфе» в 26-м туре РПЛ

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Московский «Спартак» потерпел крупное поражение от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» на своём поле разгромно проиграл «Уфе» в 26-м туре РПЛ
  • © ФК «Спартак-Москва»
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Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу гостей — 3:0.

На 45-й минуте в составе башкирской команды отличился Владислав Камилов, на 48-й забил Филип Мрзляк, а на 87-й уфимцы получили право пробить пенальти — Александр Максименко отбил удар Камилова, но Владислав добил мяч в сетку ворот, оформив дубль.

На 79-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Самуэля Жиго.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку. 

Ранее сообщалось, что Самуэль Жиго пропустит матч с ЦСКА.

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