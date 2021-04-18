«Монако» одержал победу над «Бордо» в матче Лиги 1
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Поединок проходил на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершился победой гостей со счётом 3:0.
Забитыми мячами отметились Кевин Фолланд, Желсон Мартинеш и Стефан Йоветич.
Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 67 минут, но не отметился результативными действиями.
«Монако» набрал 68 очков и занимает третье место в Лиге 1. У «Бордо» 36 очков и 16-е место.
Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» в матче Лиги 1.