«Монако» одержал победу над «Бордо» в матче Лиги 1

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В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Бордо».
«Монако» одержал победу над «Бордо» в матче Лиги 1
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Поединок проходил на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершился победой гостей со счётом 3:0.

Забитыми мячами отметились Кевин Фолланд, Желсон Мартинеш и Стефан Йоветич.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 67 минут, но не отметился результативными действиями.

«Монако» набрал 68 очков и занимает третье место в Лиге 1. У «Бордо» 36 очков и 16-е место.

Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» в матче Лиги 1.

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