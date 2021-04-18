Блогер Джейк Пол заявил о желании подраться с Макгрегором

Блогер Джейк Пол прокомментировал победу над бывшим чемпионом Bellator Беном Аскреном.

«Это самый безумный момент в моей жизни. Я же говорил, что смогу победить в первом раунде, говорил настоящий боец! Не знаю, сколько раз мне ещё придётся доказывать, что это действительно так», — цитирует Пола Daily Mail.

Бой проходил в Атланте и завершился победой блогера техническим нокаутом в первом раунде.

После боя в интервью EsNews он заявил о желании подраться с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что Уиттакер победил Гастелума в главном бою UFC Vegas 24.