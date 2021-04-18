Блогер Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator Аскрена
Блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим чемпионом Bellator Беном Аскреном в главном бою на шоу Triller Fight Club.
Бой проходил в Атланте и завершился победой Пола техническим нокаутом в первом раунде.
Отметим, что Аскрен впервые вышел на профессиональный боксёрский ринг.
Ранее сообщалось, что Уиттакер победил Гастелума в главном бою UFC Vegas 24.
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