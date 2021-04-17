Футболисты «Реала» откажутся от премий в случае победы в ЛЧ или Примере

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Футболисты мадридского «Реала» откажутся от своих премиальных в случае победы в Лиге чемпионов УЕФА или Примере.
Футболисты «Реала» откажутся от премий в случае победы в ЛЧ или Примере
  • Reuters

Об этом сообщает ABC. Это решение связано с финансовыми трудностями, которые испытывает клуб из-за пандемии коронавируса. Если же мадридцы выиграют оба турнира, то игроки получат бонусные выплаты только за один из них. Это позволит клубу сэкономить порядка €30 млн. 

«Реал» набрал 66 очков в 32 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. В Лиге чемпионов мадридцы дошли до полуфинала, где встретятся с лондонским «Челси».

Ранее сообщалось, что «Реал» примет «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов 27 апреля.

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