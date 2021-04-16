Гимнаст Далалоян пропустит ЧЕ из-за травмы

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян пропустит чемпионат Европы в швейцарском Базеле.
Гимнаст Далалоян пропустит ЧЕ из-за травмы
  • globallookpress.com

По словам старшего тренера национальной команды Валентины Родионенко, которые передаёт ТАСС, Далалоян на контрольной тренировке получил травму — надрыв ахиллова сухожилия, и уже перенёс операцию.

Она отметила, что на восстановление гимнасту потребуется порядка трёх месяцев.

Вместо Далалояна на чемпионате Европы, который пройдёт 21—25 апреля, выступит Кирилл Прокопьев.

Ранее сообщалось, что греческие гимнасты пожаловались президенту страны на домогательства.

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