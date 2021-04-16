Бикрёв оценил вероятность проведения боя между Александром Емельяненко и Джиганом

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Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв высказался о возможной организации боя между бойцом MMA Александром Емельяненко и рэп-исполнителем Джиганом.
Бикрёв оценил вероятность проведения боя между Александром Емельяненко и Джиганом
  • РИА Новости

«Есть шансы, что она действительно будет организована, но не верю, что Денис сумеет что-то продемонстрировать. Безусловно, окружение его поддерживает. Однажды спросил его, как Оксана (Самойлова, жена Джигана. — RT) к этому относится. Он ответил: «Нормально, говорит: «Давай-давай». Но надо понимать, что эти люди немного оторваны от жизни и смотрят на это как на возможность стать более медийными. Но что касается спортивной составляющей... В 18 лет человек закончил драться и ушёл на эстраду, а спустя почти 20 лет вспомнил, что является мастером спорта Украины по кикбоксингу», — сказал Бикрёв RT.

Ранее сообщалось, что Бикрёв защитил титул чемпиона Fight Nights в полусреднем весе, нокаутировав Дазаева.

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