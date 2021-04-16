Определились все полуфиналисты Лиги Европы сезона-2020/21

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По итогам ответных матчей 1/4 финала определились все полуфиналисты Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.

Лондонский «Арсенал» разгромил пражскую «Славию» (4:0) и по сумме двух матчей (5:1) вышел в полуфинал.

Английский «Манчестер Юнайтед», победив испанскую «Гранаду» (2:0), вышел в 1/2 финала по сумме двух игр — 4:0.

Испанский «Вильярреал» одержал победу над загребским «Динамо» (2:1) и по сумме двух встреч (3:1) вышел в полуфинал.

Римская «Рома», избежавшая поражения в матче с амстердамским «Аяксом» (1:1), по сумме двух матчей (3:2) пробилась в 1/2 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

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