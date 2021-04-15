Тарасова удивлена оценками Коляды на командном ЧМ
«Евгений Семененко показал свой лучший вариант программы. Мы видим оценки, Евгений превзошёл собственный рекорд. Семененко очень хорошо выглядел среди именитых фигуристов. Он сделал абсолютно всё, что может на сегодняшний день», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Тренер удивлена оценками Михаила Коляды.
«У Михаила Коляды и программа, и стиль… Обожаю следить за катанием Михаила в этом году. Но хочу сказать, что меня удивили итоговые оценки Коляды. Мне кажется, он объективно должен быть выше», — сказал она.
Российский фигурист Михаил Коляда набрал 93,42 балла и занял пятое место. Его соотечественник Евгений Семененко с 88,86 балла стал седьмым.
Ранее сообщалось, что Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ.