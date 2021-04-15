Тарасова удивлена оценками Коляды на командном ЧМ

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении российских фигуристов в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.

«Евгений Семененко показал свой лучший вариант программы. Мы видим оценки, Евгений превзошёл собственный рекорд. Семененко очень хорошо выглядел среди именитых фигуристов. Он сделал абсолютно всё, что может на сегодняшний день», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Тренер удивлена оценками Михаила Коляды.

«У Михаила Коляды и программа, и стиль… Обожаю следить за катанием Михаила в этом году. Но хочу сказать, что меня удивили итоговые оценки Коляды. Мне кажется, он объективно должен быть выше», — сказал она.

Российский фигурист Михаил Коляда набрал 93,42 балла и занял пятое место. Его соотечественник Евгений Семененко с 88,86 балла стал седьмым.

Ранее сообщалось, что Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ.