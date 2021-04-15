Тарасова оценила ритм-танец Синициной и Кацалапова на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу отечественных фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на командном чемпионате мира, который проходит в Японии.

«Я обожаю этот танец! Среди всех пар, кого я видела на чемпионате мира, у Синициной и Кацалапова был наилучший танец. Он хорош по всем параметрам: по подбору музыки, позициям, исполнению. Все хорошо! Идём дальше, болеем за наших ребят», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

За свой прокат пара получила 86,66 балла, что является наилучшим результатом среди всех выступивших.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ в Японии.