Тарасова оценила ритм-танец Синициной и Кацалапова на командном ЧМ

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу отечественных фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на командном чемпионате мира, который проходит в Японии.
Тарасова оценила ритм-танец Синициной и Кацалапова на командном ЧМ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я обожаю этот танец! Среди всех пар, кого я видела на чемпионате мира, у Синициной и Кацалапова был наилучший танец. Он хорош по всем параметрам: по подбору музыки, позициям, исполнению. Все хорошо! Идём дальше, болеем за наших ребят», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

За свой прокат пара получила 86,66 балла, что является наилучшим результатом среди всех выступивших.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ в Японии.

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