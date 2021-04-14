Василий Березуцкий подтвердил, что будет работать с Гончаренко в «Краснодаре»
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По его словам, ему тяжело покидать команду, в которой он провёл столько лет, но ему пора выйти из зоны комфорта и принять новый вызов.
«К тому же ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.
Березуцкий работал в тренерском штабе ЦСКА с 2020 года. С 2002 по 2018 год он выступал за красно-синих в качестве игрока.
Ранее сообщалось, что Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА.