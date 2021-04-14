Василий Березуцкий подтвердил, что будет работать с Гончаренко в «Краснодаре»

Василий Березуцкий подтвердил, что покидает ЦСКА и переходит в тренерский штаб экс-наставника команды Виктора Гончаренко, который в настоящее время возглавляет «Краснодар».

По его словам, ему тяжело покидать команду, в которой он провёл столько лет, но ему пора выйти из зоны комфорта и принять новый вызов.

«К тому же ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.

Березуцкий работал в тренерском штабе ЦСКА с 2020 года. С 2002 по 2018 год он выступал за красно-синих в качестве игрока.

Ранее сообщалось, что Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА.