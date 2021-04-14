Василий Березуцкий подтвердил, что будет работать с Гончаренко в «Краснодаре»

Короткая ссылка
Василий Березуцкий подтвердил, что покидает ЦСКА и переходит в тренерский штаб экс-наставника команды Виктора Гончаренко, который в настоящее время возглавляет «Краснодар».
Василий Березуцкий подтвердил, что будет работать с Гончаренко в «Краснодаре»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

По его словам, ему тяжело покидать команду, в которой он провёл столько лет, но ему пора выйти из зоны комфорта и принять новый вызов.

«К тому же ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.

Березуцкий работал в тренерском штабе ЦСКА с 2020 года. С 2002 по 2018 год он выступал за красно-синих в качестве игрока. 

Ранее сообщалось, что Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить