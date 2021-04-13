Лыжник Устюгов рассказал, как часто его путают с экс-биатлонистом Устюговым

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов вспомнил о случаях, когда его путали с бывшим биатлонистом Евгением Устюговым, которого обвиняют в применении допинга.
Лыжник Устюгов рассказал, как часто его путают с экс-биатлонистом Устюговым
  • РИА Новости

«Очень много нелепых ситуаций. Журналисты путают, они не знают, о чём говорят. Даже по центральным телеканалам показывали мою фотографию и говорили: «Это Евгений Устюгов, который закончил карьеру в 2014 году». А я в 2014-м только начал появляться — выступал на Олимпиаде, на Кубке мира неплохо получалось. У меня тогда только началась взрослая карьера, пошла в гору», — сказал Сергей Устюгов в эфире телеканала «Югра».

По его словам, ему особенно неприятно, когда речь идёт о допинговой истории его однофамильца, а достаётся в итоге ему самому. Он отметил, что многие пользователи Instagram часто обвиняют его из-за этого в применении запрещённых препаратов и спрашивают, почему он до сих пор выступает.

«Путают меня с Евгением Устюговым — а у него до сих пор идут разбирательства, — отзываются нелестно. Пишут в директ, в комментариях. Но я на это дело внимания не обращаю», — добавил лыжник.

CAS ADD признала Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Биатлонист лишился индивидуальной золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командного золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи. 

Ранее Сергей Устюгов признался, что действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов не приглашал его на свадьбу.

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