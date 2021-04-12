Нападающий «Рейнджерс» Кравцов набрал первое очко в НХЛ
- Reuters
- © Bruce Bennett/POOL PHOTOS-USA TODAY Sport
Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажо и Райан Пулок. В составе гостей — Либор Гайек и Брендан Смит.
Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов отметился результативной передачей.
Таким образом, Кравцов набрал первое очко в НХЛ. На счету нападающего пять игр в лиге.
Ранее «Флорида» объявила о подписании Гусева.