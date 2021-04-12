Нападающий «Рейнджерс» Кравцов набрал первое очко в НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Нападающий «Рейнджерс» Кравцов набрал первое очко в НХЛ
  • Reuters
  • © Bruce Bennett/POOL PHOTOS-USA TODAY Sport

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажо и Райан Пулок. В составе гостей — Либор Гайек и Брендан Смит.

Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов отметился результативной передачей.

Таким образом, Кравцов набрал первое очко в НХЛ. На счету нападающего пять игр в лиге.

Ранее «Флорида» объявила о подписании Гусева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить