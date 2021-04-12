Нападающий «Рейнджерс» Кравцов набрал первое очко в НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажо и Райан Пулок. В составе гостей — Либор Гайек и Брендан Смит.

Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов отметился результативной передачей.

Таким образом, Кравцов набрал первое очко в НХЛ. На счету нападающего пять игр в лиге.

Ранее «Флорида» объявила о подписании Гусева.