Передачи Кузнецова, Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 8:1.
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (2), Ларс Эллер (2), Конор Шири (2), Нид Дауд и Том Уилсон. В составе «Бостона» — Крэйг Смит.
Российские игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.
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