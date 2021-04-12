Передачи Кузнецова, Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 8:1.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (2), Ларс Эллер (2), Конор Шири (2), Нид Дауд и Том Уилсон. В составе «Бостона» — Крэйг Смит.

Российские игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.

Ранее «Флорида» объявила о подписании Гусева.