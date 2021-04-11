НХЛ перенесла срок окончания регулярного чемпионата на 16 мая

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Срок окончания регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенесён на 16 мая.
НХЛ перенесла срок окончания регулярного чемпионата на 16 мая
  • Reuters
  • © Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

«НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли. В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнётся раньше, чем в Северном», — говорится на официальном сайте НХЛ.

Регулярный чемпионат продлили, чтобы «Ванкувер Кэнакс» смог провести матчи, которые были перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.

«Ванкувер» не проводит встречи с 24 марта после того, как 21 игрок и четыре сотрудника клуба получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Первоначально чемпионат должен был завершиться 8 мая, а старт плей-офф был намечен на 11 мая.

Ранее сообщалось, что «Флорида» — фаворит на подписание Гусева.

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