НХЛ перенесла срок окончания регулярного чемпионата на 16 мая

Срок окончания регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенесён на 16 мая.

«НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли. В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнётся раньше, чем в Северном», — говорится на официальном сайте НХЛ.

Регулярный чемпионат продлили, чтобы «Ванкувер Кэнакс» смог провести матчи, которые были перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.

«Ванкувер» не проводит встречи с 24 марта после того, как 21 игрок и четыре сотрудника клуба получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Первоначально чемпионат должен был завершиться 8 мая, а старт плей-офф был намечен на 11 мая.

Ранее сообщалось, что «Флорида» — фаворит на подписание Гусева.