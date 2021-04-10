«Лейпциг» разгромил «Вердер» и сократил отставание от «Баварии» в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над бременским «Вердером» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Даниэля Ольмо, Марселя Забитцера и Александра Сёрлота, оформившего дубль.

«Вердер» ответил голом Милота Рашицы, реализовавшего пенальти.

«Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 60 очков и сократив отставание от лидирующей «Баварии» до пяти очков. «Вердер» с 30 очками — 13-й.

В других матчах тура «Арминия» победила «Фрайбург» (1:0), «Айнтрахт» взял верх над «Вольфсбургом» (4:3), а «Герта» и мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью 2:2.

Ранее сообщалось, что «Бавария» упустила победу над «Унионом» в Бундеслиге.