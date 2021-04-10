Бейдер одолел Мачиду в главном бою Bellator 256
- globallookpress.com
- © Amy Sanderson
В рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе Бейдер победил единогласным судейским решением — 49:46, 49:45, 49:45.
Для американского бойца эта победа стала 27-й в карьере при шести поражениях. Также один его бой был признан несостоявшимся.
В полуфинале Гран-при Бейдер встретится либо с Кори Андерсоном, либо с Довлетджаном Ягшимурадовым.
Ранее сообщалось, что Диана Авсарагова нокаутировала соперницу за 29 секунд в дебютном бою в Bellator.