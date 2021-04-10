Бейдер одолел Мачиду в главном бою Bellator 256 

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Американец Райан Бейдер одержал победу над японо-бразильским бойцом смешанного стиля Лиото Мачидой в главном поединке турнира Bellator 256 в Анкасвилле.
Бейдер одолел Мачиду в главном бою Bellator 256 
  • globallookpress.com
  • © Amy Sanderson

В рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе Бейдер победил единогласным судейским решением — 49:46, 49:45, 49:45.

Для американского бойца эта победа стала 27-й в карьере при шести поражениях. Также один его бой был признан несостоявшимся.

В полуфинале Гран-при Бейдер встретится либо с Кори Андерсоном, либо с Довлетджаном Ягшимурадовым. 

Ранее сообщалось, что Диана Авсарагова нокаутировала соперницу за 29 секунд в дебютном бою в Bellator.

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