Бейдер одолел Мачиду в главном бою Bellator 256 

Американец Райан Бейдер одержал победу над японо-бразильским бойцом смешанного стиля Лиото Мачидой в главном поединке турнира Bellator 256 в Анкасвилле.

В рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе Бейдер победил единогласным судейским решением — 49:46, 49:45, 49:45.

Для американского бойца эта победа стала 27-й в карьере при шести поражениях. Также один его бой был признан несостоявшимся.

В полуфинале Гран-при Бейдер встретится либо с Кори Андерсоном, либо с Довлетджаном Ягшимурадовым.

Ранее сообщалось, что Диана Авсарагова нокаутировала соперницу за 29 секунд в дебютном бою в Bellator.