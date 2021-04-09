Игнашевич рассказал о своём уходе с поста главного тренера «Торпедо»

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Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал об обстоятельствах своей отставки с поста наставника московского клуба.
Игнашевич рассказал о своём уходе с поста главного тренера «Торпедо»
  • globallookpress.com

«После поражения в Нижнем Новгороде поговорил с руководством. Приняли решение расстаться. Всё. Был ли уход из «Торпедо» моим решением? Нет. Не моё», — приводит слова Игнашевича «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что информация о том, что после игры с «Оренбургом» он написал заявление об отставке, которое не приняли, является неправдой.

«Да, до выезда в Нижний Новгород проиграли три матча подряд. Но мы понимали, за счёт чего можем вылезти из сложной ситуации и начать набирать очки. К тому же календарь в оставшихся турах был уже попроще. Был у нас разговор с футболистами. Обсуждали, что упустили в этих матчах, как все исправить. По лицам ребят видел — они понимают, что нужно делать. Повторяю, команда была управляемой. Для меня это самое главное», — добавил специалист.

41-летний Игнашевич работал с «Торпедо» с 2019  по 2021 год — сначала в качестве тренера, а затем — главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что  владелец «Торпедо» подтвердил назначение Бородюка на пост главного тренера команды.

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