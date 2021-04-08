Назван состав мужской сборной России по гандболу для подготовки к отборочным матчам ЧЕ

21 апреля мужская сборная России по гандболу начнёт подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2022 года.

РИА Новости

Подготовку к предстоящим встречам будет вести 21 гандболист. Полный список игроков можно посмотреть на официальном сайте Федерации гандбола России. Ранее был назван состав женской сборной России по гандболу для подготовки к отборочным матчам ЧМ.