Назван состав мужской сборной России по гандболу для подготовки к отборочным матчам ЧЕ
21 апреля мужская сборная России по гандболу начнёт подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2022 года.
- РИА Новости
Подготовку к предстоящим встречам будет вести 21 гандболист.
Полный список игроков можно посмотреть на официальном сайте Федерации гандбола России.
Ранее был назван состав женской сборной России по гандболу для подготовки к отборочным матчам ЧМ.
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