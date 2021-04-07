Гурцкая: надеюсь, что ничего в «Краснодаре» у Гончаренко не получится

Агент Тимур Гурцкая оценил назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар».

По его словам, данное решение не стало для него неожиданным. При этом он подчеркнул, что в серьёзном европейском чемпионате немыслимо, когда тренер переходит из одной команды в другую в середине сезона.

«Поэтому я надеюсь, что ничего в «Краснодаре» у Гончаренко не получится и его в итоге с позором оттуда выгонят. Если бы он был настоящим тренером и ценил свою профессию, то дождался бы окончания сезона. Его работу в ЦСКА оцениваю неоднозначно. В принципе, один трофей за четыре года он взял. Но всю его работу в московском клубе перечёркивает решение возглавить «Краснодар» по ходу сезона. До этого решения я уважительно относился к этому тренеру. Но футбольный бог всё видит: так нельзя!» — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Контракт «Краснодара» с Гончаренко рассчитан до лета 2023 года. Белорусский специалист с 2016 по 2021 год возглавлял ЦСКА. Мурад Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» провёл первую тренировку под руководством Гончаренко.