Легков оценил выступление лыжника Большунова на ЧР в Тюмени

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Олимпийский чемпион Александр Легков оценил выступление лидера сборной России Александра Большунова на первенстве страны по лыжным гонкам в Тюмени.
Легков оценил выступление лыжника Большунова на ЧР в Тюмени
  • РИА Новости

«У мужчин Александр Большунов был вне конкуренции, мало у кого получилось что-то показать на его фоне. Артём Мальцев выиграл 15-километровую «разделку», где Большунов не стартовал, было бы интересно понаблюдать, как у них сложилась бы борьба. В других гонках можно сказать, что Александр выступал в другой лиге. Он сейчас сильнее, чем все остальные. У ребят есть прекрасная возможность тянуться за лидером и поднимать свои результаты. Это возможно. Здорово, что у нас в команде такой спортсмен. То, что Большунов решил не бежать марафон, — надо смотреть по его состоянию, со стороны сложно судить. Он по ходу сезона провёл почти все гонки, бежал больше всех. Поэтому это его право. Вспоминая свою карьеру спортсмена, могу сказать, что я сам весной отказывался от многих стартов по простой причине: очень уставал от предыдущих», — цитируют Легкова «Известия».

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» в Тюмени выиграл золото в спринте, скиатлоне, командном спринте и эстафете. 

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