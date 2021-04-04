Федун о победе над «Ростовом»: рад, что «Спартак» сделал мне подарок на день рождения

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на победу над «Ростовом» (3:2) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федун о победе над «Ростовом»: рад, что «Спартак» сделал мне подарок на день рождения
  • РИА Новости

«Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения», — цитирует Федуна Sport24.

В минувшей игре дубль в составе красно-белых оформил Александр Соболев, а также один мяч забил Виктор Мозес.

Подопечные Доменико Тедеско набрали 47 очков и укрепились на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Ростов» в гостях впервые с 2013 года.

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