Федун о победе над «Ростовом»: рад, что «Спартак» сделал мне подарок на день рождения
- РИА Новости
«Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения», — цитирует Федуна Sport24.
В минувшей игре дубль в составе красно-белых оформил Александр Соболев, а также один мяч забил Виктор Мозес.
Подопечные Доменико Тедеско набрали 47 очков и укрепились на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Ростов» в гостях впервые с 2013 года.