Федун о победе над «Ростовом»: рад, что «Спартак» сделал мне подарок на день рождения

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на победу над «Ростовом» (3:2) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения», — цитирует Федуна Sport24.

В минувшей игре дубль в составе красно-белых оформил Александр Соболев, а также один мяч забил Виктор Мозес.

Подопечные Доменико Тедеско набрали 47 очков и укрепились на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Ростов» в гостях впервые с 2013 года.