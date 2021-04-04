Сборная России по кёрлингу победила Китай и одержала вторую победу подряд на ЧМ-2021

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Сборная России одержала победу над национальной командой Китая в третьем матче предварительного раунда чемпионата мира по кёрлингу 2021 года.

Встреча проходила в канадском Калгари и завершилась со счётом 10:6.

В составе сборной России выступали Антон Калалб, Евгений Климов, Сергей Глухов, Даниил Горячев и Дмитрий Миронов.

Таким образом, российская сборная одержала третью победу подряд на ЧМ-2021.

Следующую игру сборная России проведёт против национальной команды Швеции.

Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу победила Южную Корею и одержала вторую победу подряд на ЧМ-2021.

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