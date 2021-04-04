Сборная России по кёрлингу победила Китай и одержала вторую победу подряд на ЧМ-2021
Встреча проходила в канадском Калгари и завершилась со счётом 10:6.
В составе сборной России выступали Антон Калалб, Евгений Климов, Сергей Глухов, Даниил Горячев и Дмитрий Миронов.
Таким образом, российская сборная одержала третью победу подряд на ЧМ-2021.
Следующую игру сборная России проведёт против национальной команды Швеции.
Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу победила Южную Корею и одержала вторую победу подряд на ЧМ-2021.