Сборная России по кёрлингу победила Китай и одержала вторую победу подряд на ЧМ-2021

Сборная России одержала победу над национальной командой Китая в третьем матче предварительного раунда чемпионата мира по кёрлингу 2021 года.

Встреча проходила в канадском Калгари и завершилась со счётом 10:6. В составе сборной России выступали Антон Калалб, Евгений Климов, Сергей Глухов, Даниил Горячев и Дмитрий Миронов. Таким образом, российская сборная одержала третью победу подряд на ЧМ-2021. Следующую игру сборная России проведёт против национальной команды Швеции. Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу победила Южную Корею и одержала вторую победу подряд на ЧМ-2021.