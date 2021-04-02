«Химки» без Шведа разгромно проиграли ЦСКА в Евролиге

Подмосковные «Химки» потерпели разгромное поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 97:72 в пользу хозяев площадки.

Самыми результативными игроками ЦСКА стали Габриэль Лундберг и Йоханнес Фойгтман, набравшие по 16 очков. Ещё 14 очков команде принёс Майкл Эрик.

В составе «Химок», игравших без травмированного Алексея Шведа, 16 очков набрал Джордан Мики. Сергей Карасёв записал в свой актив 15 очков, а Эрик Макколум — 14 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил АСВЕЛ в баскетбольной Евролиге.